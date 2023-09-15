Синоптик Ильин предупредил жителей Тульской области о похолодании на выходных

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в Тульской области в предстоящие выходные, 16 и 17 сентября, будет прохладно из-за холодного атмосферного фронта, который принесёт антициклон.

«Осадки в регионе пройдут в ночь на 16 сентября, но слабые и далеко не везде», — сообщил специалист в беседе с Тульской службой новостей.

По его словам, температура воздуха ночью в субботу опустится до +9…+11 °С, днём будет сухо и до +16…+18 °С при северном ветре.

В воскресенье, 17 сентября, ночная температура опустится до +2…+7 °С из-за малооблачной погоды и радиационного выхолаживания. Утром местами ожидается густой туман.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева рассказала о погоде в Нижегородской области в ближайшие дни.