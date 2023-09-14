Синоптик Мокеева: тёплая погода в Нижегородской области продлится как минимум до 18 сентября

Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева рассказала о погоде в Нижегородской области в ближайшие дни.

«Бабье лето характеризует сухая и солнечная погода. Оно будет как минимум до понедельника. Завтра — самый тёплый день, ожидается до +23 °С», — цитирует эксперта newsnn.ru.

По словам Мокеевой, до 18 сентября температура воздуха будет выше нормы. В выходные днём ожидается +16...+19 °С, ночью +4...+9 °С.

Небольшой дождь вероятен в субботу и понедельник в некоторых округах.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» сообщил, что в столицу после краткосрочного похолодания придёт вторая волна бабьего лета.