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Режиссёр Багдасарян рассказал о съёмках сериала «Трепачи»

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Режиссёр Симон Багдасарян рассказал подробности о съёмках сериала «Трепачи», в котором сыграли Юрий Стоянов и Глеб Калюжный.
Режиссёр Багдасарян рассказал о съёмках сериала «Трепачи»
  • Gettyimages.ru

«На самом деле, проект максимально приземлённый, он для всех. Главный месседж в том, что возможно обрести дружбу и жизненную поддержку там, где ты этого не ждёшь. Эта история может резонировать почти у любого человека, потому что она о семье, сломленных людях, а также о тех, кто ищет возможности», — цитирует режиссёра сайт kp.ru.

По словам Багдасаряна, в том числе это история отцов и детей.

Как отметил режиссёр, Калюжный — бесконечно талантливый человек, который готов на любые эксперименты в работе.

«С Юрием Николаевичем у них сложилась некая семейная история. Для Глеба он некий ментор. Они как отец и сын. В нужные моменты Юрий Николаевич отдалялся с Глебом ото всех, и происходило какое-то магическое нашёптывание или наставление», — сообщил Багдасарян.

Он также назвал Стоянова исключительным профессионалом и очень хорошим наставником.

Ранее актриса Равшана Куркова рассказала о съёмках в фильме «Я делаю шаг», в котором она сыграла учительницу псковской школы.

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