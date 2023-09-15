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Омбудсмен Мариничев рассказал о рисках при подключении к общественному Wi-Fi

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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал, какие существуют риски при подключении к общественному Wi-Fi.
Омбудсмен Мариничев рассказал о рисках при подключении к общественному Wi-Fi
  • РИА Новости

«Злоумышленник может сидеть в кафе со своим устройством, например ноутбуком, и, когда вы подключаетесь к Wi-Fi, он может перехватить ваш пароль, получить доступ к управлению компьютером», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, это может случиться, если пользователь недостаточно защищён или если на компьютере нет дополнительных средств информационной защиты, которые контролируют весь трафик.

Ранее эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Роман Деденок предупредил о новой мошеннической схеме, согласно которой злоумышленники получают доступ к логинам и паролям граждан.

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