В Подмосковье подготовили первые сеянцы для акции «Наш лес»
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360».
«Этой осенью мы будем сажать две из основных лесообразующих пород региона — сосну и ель», — прокомментировал председатель регионального Комлесхоза Олег Баженов.
Посадочный материал для восстановления регионального лесного фонда выращивают в питомниках подведомственного комитету учреждения «Центрлесхоз».
По словам зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, сеянцы для акции привезли уже на 24 участка в 15 лесничествах.
Акция пройдёт с 16 по 30 сентября.
Ранее сообщалось, что всероссийская акция «Сохраним лес» стартовала в Тверской области.