В Подмосковье подготовили первые сеянцы для акции «Наш лес»

Более 100 тыс. сеянцев сосны и ели подготовили для акции «Наш лес. Посади своё дерево» в Московской области.

Об этом информирует телеканал «360».

«Этой осенью мы будем сажать две из основных лесообразующих пород региона — сосну и ель», — прокомментировал председатель регионального Комлесхоза Олег Баженов.

Посадочный материал для восстановления регионального лесного фонда выращивают в питомниках подведомственного комитету учреждения «Центрлесхоз».

По словам зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, сеянцы для акции привезли уже на 24 участка в 15 лесничествах.

Акция пройдёт с 16 по 30 сентября.

Ранее сообщалось, что всероссийская акция «Сохраним лес» стартовала в Тверской области.