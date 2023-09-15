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В Подмосковье подготовили первые сеянцы для акции «Наш лес»

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Более 100 тыс. сеянцев сосны и ели подготовили для акции «Наш лес. Посади своё дерево» в Московской области.
В Подмосковье подготовили первые сеянцы для акции «Наш лес»
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360».

«Этой осенью мы будем сажать две из основных лесообразующих пород региона — сосну и ель», — прокомментировал председатель регионального Комлесхоза Олег Баженов.

Посадочный материал для восстановления регионального лесного фонда выращивают в питомниках подведомственного комитету учреждения «Центрлесхоз».

По словам зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, сеянцы для акции привезли уже на 24 участка в 15 лесничествах.

Акция пройдёт с 16 по 30 сентября.

Ранее сообщалось, что всероссийская акция «Сохраним лес» стартовала в Тверской области.

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