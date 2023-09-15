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Умерла дочь актёра Михаила Ульянова Елена

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Дочь актёра, народного артиста СССР Михаила Ульянова художник-график Елена Ульянова скончалась в возрасте 63 лет.
Умерла дочь актёра Михаила Ульянова Елена
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Театра имени Вахтангова.

«Ушла из жизни Елена Михайловна Ульянова, дочь великих вахтанговцев — народного артиста СССР Михаила Ульянова и заслуженной артистки РСФСР Аллы Парфаньяк», — говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в театре, Ульянова скоропостижно скончалась у себя дома в Москве.

Ранее стало известно, что советская и российская актриса, заслуженная артистка России Мария Скуратова скончалась в возрасте 90 лет.

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