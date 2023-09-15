Умерла дочь актёра Михаила Ульянова Елена
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Театра имени Вахтангова.
«Ушла из жизни Елена Михайловна Ульянова, дочь великих вахтанговцев — народного артиста СССР Михаила Ульянова и заслуженной артистки РСФСР Аллы Парфаньяк», — говорится в сообщении.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в театре, Ульянова скоропостижно скончалась у себя дома в Москве.
Ранее стало известно, что советская и российская актриса, заслуженная артистка России Мария Скуратова скончалась в возрасте 90 лет.