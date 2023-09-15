Синоптик Ганьшин спрогнозировал до +18 °С в Москве на выходных
- РИА Новости
В субботу, 16 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, а температура достигнет +18 °С, поделился специалист в беседе с газетой «Известия».
«В воскресенье ожидается малооблачная погода. Утром температура воздуха достигнет +11 °С, днём она поднимется до +18 °С, а вечером опустится до +16 °С», — отметил Ганьшин.
Ранее начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева рассказала о погоде в Нижегородской области в ближайшие дни.