Синоптик Ганьшин спрогнозировал до +18 °С в Москве на выходных

Руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин рассказал, что в выходные, 16 и 17 сентября, в Москве ожидается облачная и малооблачная погода без осадков с дневной температурой в пределах +16…+18 °С.

В субботу, 16 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, а температура достигнет +18 °С, поделился специалист в беседе с газетой «Известия».

«В воскресенье ожидается малооблачная погода. Утром температура воздуха достигнет +11 °С, днём она поднимется до +18 °С, а вечером опустится до +16 °С», — отметил Ганьшин.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева рассказала о погоде в Нижегородской области в ближайшие дни.