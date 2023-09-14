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МЧС опубликовало видео спасения коровы из горной реки в Северной Осетии

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Сотрудники МЧС России спасли корову из горной реки в селении Бад Северной Осетии, животное сорвалось с обрыва в воду.
МЧС опубликовало видео спасения коровы из горной реки в Северной Осетии
  • РИА Новости

Видео спасения коровы опубликовало МЧС России в Telegram-канале.

Сообщается, что корова более четырех часов ждала помощи в ледяной воде. Операция по спасению проводилась огнеборцами ПСЧ №10, которые обвязали животное верёвками и вытащили на землю.

«Замёрзшую и обессиленную корову сотрудники МЧС России передали хозяевам», — говорится в заявлении.

31 августа сообщалось, что сотрудники МЧС догнали и спасли мужчину, который уснул в надувной лодке в Сочи.

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