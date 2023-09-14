Синоптик Шувалов спрогнозировал вторую волну бабьего лета в Москве к 20 сентября
- РИА Новости
Вечером 15 сентября Москву накроет холодный атмосферный фронт — ветер поменяется с южного на северный, и к субботе, 16 сентября, температура достигнет +16...+17 °С, сообщил синоптик в беседе с телеканалом «360».
По его словам, в ночь на 17 сентября в столице температура воздуха опустится до +3...+5 °С, а по области местами может достигать 0 °С.
Москвичам предстоит пережить серию антициклонов, которые принесут дожди и низкую температуру, но начиная с 20—21 сентября город накроет новая волна тепла — до +20 °С, заключил Шувалов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ряде регионов страны сохраняется риск возникновения природных пожаров.