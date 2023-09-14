В Свердловской области особый пожарный режим отменят с 15 сентября
- РИА Новости
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев, передаёт URA.RU со ссылкой на департамент информационной политики региона (ДИП).
«В Свердловской области будет отменён противопожарный режим. Ограничения снимут с 15 сентября», — говорится в сообщении.
Особый режим ввели на территории области 5 мая в связи с масштабными пожарами, которые возникли в конце апреля.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ряде регионов страны сохраняется риск возникновения природных пожаров.