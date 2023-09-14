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В Свердловской области особый пожарный режим отменят с 15 сентября

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В Свердловской области введённый ранее противопожарный режим на территории региона отменят с пятницы, 15 сентября.
В Свердловской области особый пожарный режим отменят с 15 сентября
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев, передаёт URA.RU со ссылкой на департамент информационной политики региона (ДИП).

«В Свердловской области будет отменён противопожарный режим. Ограничения снимут с 15 сентября», — говорится в сообщении.

Особый режим ввели на территории области 5 мая в связи с масштабными пожарами, которые возникли в конце апреля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ряде регионов страны сохраняется риск возникновения природных пожаров.

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