В Свердловской области особый пожарный режим отменят с 15 сентября

В Свердловской области введённый ранее противопожарный режим на территории региона отменят с пятницы, 15 сентября.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев, передаёт URA.RU со ссылкой на департамент информационной политики региона (ДИП).

«В Свердловской области будет отменён противопожарный режим. Ограничения снимут с 15 сентября», — говорится в сообщении.

Особый режим ввели на территории области 5 мая в связи с масштабными пожарами, которые возникли в конце апреля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ряде регионов страны сохраняется риск возникновения природных пожаров.