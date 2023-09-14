В Москве впервые состоится фестиваль иммерсивных технологий «Ночь инноваций»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Фестиваль состоится на площадке «Цифровое деловое пространство».
В рамках фестиваля запланировано проведение интервью с режиссёром Константином Богомоловым на тему «Новые технологии в кино: взгляд режиссёра».
В рамках деловых сессий выступят основатель компании «КиноГорыныч» Иван Поморин, заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов и другие.
На фестивале покажут версию постановки «Иное место», созданную театром «Морфеус», а также работы финалистов отборочного этапа для AR-художников «Москва. Тренды».
«Уверен, что это пойдёт на пользу не только представителям цифровой индустрии с точки зрения поиска новых контактов и обмена опытом, но и жителям и гостям столицы», — добавил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Ранее сообщалось, что фестиваль креативных индустрий пройдёт в подмосковной Балашихе на территории арт-квартала «Фабрика 1830».