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В Москве впервые состоится фестиваль иммерсивных технологий «Ночь инноваций»

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В Москве 29 сентября впервые состоится фестиваль иммерсивных технологий «Ночь инноваций».
В Москве впервые состоится фестиваль иммерсивных технологий «Ночь инноваций»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Фестиваль состоится на площадке «Цифровое деловое пространство».

В рамках фестиваля запланировано проведение интервью с режиссёром Константином Богомоловым на тему «Новые технологии в кино: взгляд режиссёра».

В рамках деловых сессий выступят основатель компании «КиноГорыныч» Иван Поморин, заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов и другие.

На фестивале покажут версию постановки «Иное место», созданную театром «Морфеус», а также работы финалистов отборочного этапа для AR-художников «Москва. Тренды».

«Уверен, что это пойдёт на пользу не только представителям цифровой индустрии с точки зрения поиска новых контактов и обмена опытом, но и жителям и гостям столицы», — добавил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Ранее сообщалось, что фестиваль креативных индустрий пройдёт в подмосковной Балашихе на территории арт-квартала «Фабрика 1830».

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