Финал заезда на ретроавтомобилях состоится 17 сентября в Москве

Финал заезда на ретроавтомобилях состоится 17 сентября на Северном речном вокзале. Он приурочен к фестивалю «Московская осень».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Департамента транспорта.

Участники преодолеют 100 км по дорогам столицы в общем потоке автомобилей. Они должны пройти все контрольные точки с соблюдением правил дорожного движения.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Северный речной вокзал — площадка, где регулярно проводятся фестивали, праздники и бесплатные мероприятия.

Ранее сообщалось, что музыкальный фестиваль «СоТворение» в Казани посетили почти 57 тыс. зрителей.