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Финал заезда на ретроавтомобилях состоится 17 сентября в Москве

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Финал заезда на ретроавтомобилях состоится 17 сентября на Северном речном вокзале. Он приурочен к фестивалю «Московская осень».
Финал заезда на ретроавтомобилях состоится 17 сентября в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Департамента транспорта.

Участники преодолеют 100 км по дорогам столицы в общем потоке автомобилей. Они должны пройти все контрольные точки с соблюдением правил дорожного движения.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Северный речной вокзал — площадка, где регулярно проводятся фестивали, праздники и бесплатные мероприятия.

Ранее сообщалось, что музыкальный фестиваль «СоТворение» в Казани посетили почти 57 тыс. зрителей.

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