Финал заезда на ретроавтомобилях состоится 17 сентября в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Департамента транспорта.
Участники преодолеют 100 км по дорогам столицы в общем потоке автомобилей. Они должны пройти все контрольные точки с соблюдением правил дорожного движения.
Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Северный речной вокзал — площадка, где регулярно проводятся фестивали, праздники и бесплатные мероприятия.
Ранее сообщалось, что музыкальный фестиваль «СоТворение» в Казани посетили почти 57 тыс. зрителей.