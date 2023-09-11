Музыкальный фестиваль «СоТворение» в Казани посетили почти 57 тысяч зрителей

В Казани на Международный музыкальный фестиваль «СоТворение» пришли почти 57 тыс. зрителей, ещё более 30 тыс. смотрели концерт в прямой трансляции на официальных платформах в интернете.

Об этом сообщил начальник управления культуры столицы РТ Азат Абзалов. По его словам, мероприятие может пройти и в следующем году, передаёт «Бизнес Online».

«Мероприятие такого масштаба имеет высокий потенциал для развития культурного туризма и нацелено на популяризацию нашего города среди разной возрастной (группы. — RT) и аудитории по интересам», — добавил Абзалов.

Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме прошла церемония награждения лауреатов конкурса городской фотографии «Планета Москва».