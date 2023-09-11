Музыкальный фестиваль «СоТворение» в Казани посетили почти 57 тысяч зрителей
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Об этом сообщил начальник управления культуры столицы РТ Азат Абзалов. По его словам, мероприятие может пройти и в следующем году, передаёт «Бизнес Online».
«Мероприятие такого масштаба имеет высокий потенциал для развития культурного туризма и нацелено на популяризацию нашего города среди разной возрастной (группы. — RT) и аудитории по интересам», — добавил Абзалов.
Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме прошла церемония награждения лауреатов конкурса городской фотографии «Планета Москва».