В Кировской области впервые вручили награды заслуженным артистам региона
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Об этом сообщает progorod43.
«Среди тех, кто удостоен почётного звания, — артисты Вятской филармонии, кировского Театра кукол, преподаватель колледжа музыкального искусства имени Казенина. О каждом можно долго рассказывать, но лучше всего о них говорит их творчество», — заявил губернатор Александр Соколов.
Всем лауреатам вручили нагрудные знаки, которые представляют собой медальон в виде щита, обрамлённого лавровыми ветвями. В центре представлены изображения двух театральных масок на фоне лиры.
Ранее сообщалось, что троим жителям Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) присвоили звание почётного гражданина города.