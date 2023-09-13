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В Кировской области впервые вручили награды заслуженным артистам региона

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В Вятской филармонии прошла церемония вручения наград Кировской области работникам культуры. Впервые шестерым деятелям присвоено звание заслуженного артиста региона, учреждённое с 2023 года.
В Кировской области впервые вручили награды заслуженным артистам региона
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает progorod43.

«Среди тех, кто удостоен почётного звания, — артисты Вятской филармонии, кировского Театра кукол, преподаватель колледжа музыкального искусства имени Казенина. О каждом можно долго рассказывать, но лучше всего о них говорит их творчество», — заявил губернатор Александр Соколов.

Всем лауреатам вручили нагрудные знаки, которые представляют собой медальон в виде щита, обрамлённого лавровыми ветвями. В центре представлены изображения двух театральных масок на фоне лиры.

Ранее сообщалось, что троим жителям Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) присвоили звание почётного гражданина города.

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