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В Нижегородской области возобновили программу гастролей по Пушкинской карте

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В Нижегородской области возобновили гастрольную программу по Пушкинской карте. В новом творческом сезоне её представили 29 учреждений культуры.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

К гастролям впервые присоединятся Нижегородский хоровой колледж имени Сивухина, учебный театр Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева и Нижегородский областной колледж культуры.

Также стало известно, что Сургутский музыкально-драматический театр посетит с гастролями Дербент, передаёт URA.RU.

«В процессе подготовки к гастролям в Дербенте у команды стоит задача адаптировать спектакли к показам на большой сцене. На гастроли поедет команда в составе около 20 человек. Спектакли, которые мы представим, рассчитаны на разную публику — и для детей, и для взрослых», — рассказала специалист по связям с общественностью театра Мария Епанешникова.

Показы состоятся в рамках межрегиональной программы «Большие гастроли».

Ранее сообщалось, что актёр, режиссёр и продюсер Константин Хабенский встретился с актёрами пермской детской театральной студии «Оперение».

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