Хабенский встретился с детьми из театральной студии «Оперение» в Перми

Актёр, режиссёр и продюсер Константин Хабенский встретился с актёрами пермской детской театральной студии «Оперение».

В ПТДН «Губерния» Хабенский посетил спектакль студии «Баллада о крыльях» — отрывок из поэмы Роберта Рождественского «210 шагов», после чего пообщался с детьми, передаёт URA.RU.

Студия «Оперение» была создана в Перми Хабенским в 2011 году.

Спектакль «Баллада о крыльях» труппа студии представит широкому зрителю 18 сентября на сцене ПТДН «Губерния».

Ранее сообщалось, что фестиваль культуры и спорта народов Юга России «Кавказские игры» пройдёт 15—18 сентября в Ставрополе.