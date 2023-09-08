Узнать больше

Фестиваль культуры и спорта народов Юга России состоится 15—18 сентября в Ставрополе

Короткая ссылка
Фестиваль культуры и спорта народов Юга России «Кавказские игры» пройдёт 15—18 сентября в Ставрополе.
Фестиваль культуры и спорта народов Юга России состоится 15—18 сентября в Ставрополе
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики главы и правительства региона.

В фестивале примут участие спортсмены из 19 регионов. Они будут соревноваться по 11 видам спорта.

«Мы должны обеспечить доступ жителей и гостей края на все спортивные мероприятия фестиваля. Необходимо проработать этот вопрос с учётом требований безопасности», — заявил губернатор Владимир Владимиров, слова которого приводит «СвоёТВ».

На территории фестиваля также будут работать народные подворья.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае XXI Открытый российский фестиваль театра и кино «Амурская осень» пройдёт с 8 по 14 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить