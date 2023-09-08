Фестиваль культуры и спорта народов Юга России состоится 15—18 сентября в Ставрополе
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Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики главы и правительства региона.
В фестивале примут участие спортсмены из 19 регионов. Они будут соревноваться по 11 видам спорта.
«Мы должны обеспечить доступ жителей и гостей края на все спортивные мероприятия фестиваля. Необходимо проработать этот вопрос с учётом требований безопасности», — заявил губернатор Владимир Владимиров, слова которого приводит «СвоёТВ».
На территории фестиваля также будут работать народные подворья.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае XXI Открытый российский фестиваль театра и кино «Амурская осень» пройдёт с 8 по 14 сентября.