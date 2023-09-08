Фестиваль культуры и спорта народов Юга России состоится 15—18 сентября в Ставрополе

Фестиваль культуры и спорта народов Юга России «Кавказские игры» пройдёт 15—18 сентября в Ставрополе.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики главы и правительства региона.

В фестивале примут участие спортсмены из 19 регионов. Они будут соревноваться по 11 видам спорта.

«Мы должны обеспечить доступ жителей и гостей края на все спортивные мероприятия фестиваля. Необходимо проработать этот вопрос с учётом требований безопасности», — заявил губернатор Владимир Владимиров, слова которого приводит «СвоёТВ».

На территории фестиваля также будут работать народные подворья.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае XXI Открытый российский фестиваль театра и кино «Амурская осень» пройдёт с 8 по 14 сентября.