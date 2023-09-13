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Специалист Абунин назвал март и сентябрь «геоэффективными» месяцами

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Артём Абунин, руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН, высказался о феномене магнитных бурь.
Специалист Абунин назвал март и сентябрь «геоэффективными» месяцами
  • РИА Новости

«Нужно иметь в виду, что мы сейчас находимся в максимуме солнечной активности. Очень много есть таких случайных, спорадических событий, когда случайно происходит выброс солнечной плазмы, который спрогнозировать нельзя», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, больше всего геомагнитных бурь за историю наблюдений фиксировали в марте и сентябре, поэтому их можно назвать «геоэффективными» месяцами года.

Ранее гелиобиолог Тамара Бреус назвала наиболее подверженные влиянию магнитных бурь группы людей.

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