Специалист Абунин назвал март и сентябрь «геоэффективными» месяцами
- РИА Новости
«Нужно иметь в виду, что мы сейчас находимся в максимуме солнечной активности. Очень много есть таких случайных, спорадических событий, когда случайно происходит выброс солнечной плазмы, который спрогнозировать нельзя», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».
По его словам, больше всего геомагнитных бурь за историю наблюдений фиксировали в марте и сентябре, поэтому их можно назвать «геоэффективными» месяцами года.
Ранее гелиобиолог Тамара Бреус назвала наиболее подверженные влиянию магнитных бурь группы людей.