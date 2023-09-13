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В Ростовской области ограничили пребывание в лесах до 2 октября

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Для жителей Ростовской области продлили запрет на въезд в леса, заявили в пресс-службе регионального Минприроды.
В Ростовской области ограничили пребывание в лесах до 2 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Ограничения действуют до 2 октября. При необходимости их продлят.

Также стало известно, что в четверг, 14 сентября, в Омской области температура воздуха составит +15...+20 °С днём, 0...-5 °С ночью, передаёт gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС. Осадков не ожидается.

Ранее сообщалось, что среднемесячная температура воздуха в Татарстане в августе 2023 года составила +19...+21 °С, что выше нормы на 1—3 градуса.

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