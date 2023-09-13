В Ростовской области ограничили пребывание в лесах до 2 октября

Для жителей Ростовской области продлили запрет на въезд в леса, заявили в пресс-службе регионального Минприроды.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Ограничения действуют до 2 октября. При необходимости их продлят.

Также стало известно, что в четверг, 14 сентября, в Омской области температура воздуха составит +15...+20 °С днём, 0...-5 °С ночью, передаёт gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС. Осадков не ожидается.

Ранее сообщалось, что среднемесячная температура воздуха в Татарстане в августе 2023 года составила +19...+21 °С, что выше нормы на 1—3 градуса.