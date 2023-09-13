Лео Канделаки и Дина Мар будут вести шоу «Инспектор 2x2»

Ведущими нового шоу «Инспектор 2x2», премьера которого назначена на 17 сентября, станут Лео Канделаки и Дина Мар.

Как сообщает пресс-служба телеканала 2х2, Канделаки и Мар расскажут аудитории о различных фестивалях, вечеринках и других массовых мероприятиях. Чтобы зрители могли определиться, какое событие стоит посетить, ведущие предоставят два противоположных взгляда, подкреплённых фактами после дегустации пищи, оценки технических и других особенностей биеннале, и помогут составить полную картину происходящего.

«За время съёмок в проекте я понял, что энергия любого мероприятия кроется в людях, ведь именно они создают атмосферу. Вместе с Диной Мар мы впитываем эту атмосферу лучших фестивалей нашей любимой страны и дарим её зрителям. Получается такой чит-код: ты ещё даже не был на мероприятии, а уже знаешь всю его подноготную», — рассказал Канделаки.

Ранее сообщалось, что Лео Канделаки сыграет в российской адаптации «Постучись в мою дверь».