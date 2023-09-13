Узнать больше

Лео Канделаки и Дина Мар будут вести шоу «Инспектор 2x2»

Короткая ссылка
Ведущими нового шоу «Инспектор 2x2», премьера которого назначена на 17 сентября, станут Лео Канделаки и Дина Мар.
Лео Канделаки и Дина Мар будут вести шоу «Инспектор 2x2»
  • © телеканал 2х2.

Как сообщает пресс-служба телеканала 2х2, Канделаки и Мар расскажут аудитории о различных фестивалях, вечеринках и других массовых мероприятиях. Чтобы зрители могли определиться, какое событие стоит посетить, ведущие предоставят два противоположных взгляда, подкреплённых фактами после дегустации пищи, оценки технических и других особенностей биеннале, и помогут составить полную картину происходящего.

«За время съёмок в проекте я понял, что энергия любого мероприятия кроется в людях, ведь именно они создают атмосферу. Вместе с Диной Мар мы впитываем эту атмосферу лучших фестивалей нашей любимой страны и дарим её зрителям. Получается такой чит-код: ты ещё даже не был на мероприятии, а уже знаешь всю его подноготную», — рассказал Канделаки.

Ранее сообщалось, что Лео Канделаки сыграет в российской адаптации «Постучись в мою дверь».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить