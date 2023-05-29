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Сын Тины Канделаки появится в сериале «Постучись в мою дверь»

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Музыкант Леонтий Кондрахин, сын журналистки Тины Канделаки, присоединился к актёрскому составу российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

«Кастинг прошёл весьма волнительно, так как я не являюсь профессиональным актёром. Однако режиссёр Всеволод Аравин — настоящий мастер своего дела, поэтому он достаточно быстро смог до меня донести, что нужно продемонстрировать в кадре», — приводит слова Кондрахина peopletalk.ru.

Мужчина также отметил, что одобрение его кандидатуры стало для него неожиданностью. Кого именно он сыграет в проекте, пока не сообщается.

Кроме того, роли в сериале исполнят Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова.

Ранее стало известно, что «Дом дракона» продлят ещё на три сезона.

 

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