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Сериал «Дом дракона» будет продлён ещё на три сезона

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Создатели телесериала «Дом дракона» решили продлить проект до четвёртого сезона.

Как сообщила Deadline исполнительный вице-президент и руководитель драматического контента HBO Франческа Орси, автор литературных оригиналов Джордж Мартин и автор проекта Райан Кондал планируют встретиться после забастовки сценаристов США и обсудить детали сюжета. Она отметила, что «Дом дракона» — один из успешных проектов флагмана, и выразила уверенность, что он будет состоять не менее чем из четырёх сезонов.

Во втором сезоне из-за сюжетной канвы вместо десяти серий будет всего восемь.

Ранее стало известно, что фильм — триумфатор Каннского фестиваля «Анатомия падения» покажут в России.

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