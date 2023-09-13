В Подмосковье сняли более 80 фильмов и сериалов в 2023 году
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Об этом сообщает телеканал «360».
В регионе снимают художественные фильмы и сериалы, учебное кино, дипломные работы.
К примеру, в настоящее время в Богородском городском округе идут съёмки пятого сезона сериала «Трудные подростки».
Ещё один согласованный проект — короткометражный триллер «Дорога».
Ранее сообщалось, что первый форум кино и литературы «Читка 2.0», где будут представлены проекты экранизаций российских книг, а также эксклюзивные книжные новинки с потенциалом выхода на экраны, пройдёт в Москве с 24 по 26 ноября.