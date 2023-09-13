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В Подмосковье сняли более 80 фильмов и сериалов в 2023 году

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В подмосковную кинокомиссию регулярно поступают запросы от съёмочных групп, которые хотят согласовать съёмки на территории региона. С начала 2023 года поддержку предоставили 84 проектам.
В Подмосковье сняли более 80 фильмов и сериалов в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

В регионе снимают художественные фильмы и сериалы, учебное кино, дипломные работы.

К примеру, в настоящее время в Богородском городском округе идут съёмки пятого сезона сериала «Трудные подростки».

Ещё один согласованный проект — короткометражный триллер «Дорога».

Ранее сообщалось, что первый форум кино и литературы «Читка 2.0», где будут представлены проекты экранизаций российских книг, а также эксклюзивные книжные новинки с потенциалом выхода на экраны, пройдёт в Москве с 24 по 26 ноября.

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