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В Москве археологи обнаружили более четырёх тысяч артефактов за год

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В Москве археологи обнаружили более четырёх тысяч артефактов с начала 2023 года и более 90 тыс. за последние 12 лет.
В Москве археологи обнаружили более четырёх тысяч артефактов за год

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства.

Так, на территории городской клинической больницы №23 имени Давыдовского обнаружена медная медаль в память о коронации императрицы Анны Иоанновны, выпущенная Московским монетным двором в 1730 году.

Кроме того, в Большом Гнездниковском переулке найдена надгробная плита Марии Плещеевой с некрополя утраченной церкви Николая Чудотворца в Гнездниках.

Также стало известно, что в Казани при проведении строительных работ обнаружен культурный слой исторического центра города XI—XVIII вв., передаёт «Бизнес Online».

По словам помощника президента Татарстана Олеси Балтусовой, раскопки провели археологи Института археологии Академии наук республики.

Ранее доцент кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии УдГУ Александр Митряков рассказал, что археологи обнаружили древнее селище в районе деревни Бармино Вавожского района.

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