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В Железноводске реконструируют домик Лермонтова до декабря 2024 года

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В Железноводске (Ставропольский край) реконструируют здание, в котором жил поэт Михаил Лермонтов.
В Железноводске реконструируют домик Лермонтова до декабря 2024 года
  • Gettyimages.ru
  • © EThamPhoto

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на Управление по охране объектов культурного наследия региона.

Здание, в котором последний день жизни провёл поэт, находится в аварийном состоянии.

«Собственнику домика Лермонтова в Железноводске, который является объектом культурного наследия, выдано охранное обязательство», — отметили в ведомстве.

Собственник должен отремонтировать здание до декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что на Введенском кладбище в Москве завершили реставрацию склепа семейства Кноп, известных предпринимателей конца XIX века.

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