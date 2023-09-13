В Железноводске реконструируют домик Лермонтова до декабря 2024 года
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Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на Управление по охране объектов культурного наследия региона.
Здание, в котором последний день жизни провёл поэт, находится в аварийном состоянии.
«Собственнику домика Лермонтова в Железноводске, который является объектом культурного наследия, выдано охранное обязательство», — отметили в ведомстве.
Собственник должен отремонтировать здание до декабря 2024 года.
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