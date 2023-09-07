На Введенском кладбище в Москве отреставрировали усыпальницу семейства Кноп
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
В частности, специалисты изготовили двухметровую копию бронзовой статуи Христа, которая ранее располагалась на ступенях перед склепом.
Обновлены фасады и интерьеры, в том числе лестница, ведущая в подземную часть склепа.
Руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов назвал склеп семейства Кноп уникальным памятником начала ХХ века.
Ранее «Радио 1» сообщало, что водонапорную башню железнодорожной станции Мытищи в Московской области признали объектом культурного наследия регионального значения.