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На Введенском кладбище в Москве отреставрировали усыпальницу семейства Кноп

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На Введенском кладбище в Москве завершили реставрацию склепа семейства Кноп, известных предпринимателей конца XIX века.
На Введенском кладбище в Москве отреставрировали усыпальницу семейства Кноп

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, специалисты изготовили двухметровую копию бронзовой статуи Христа, которая ранее располагалась на ступенях перед склепом.

Обновлены фасады и интерьеры, в том числе лестница, ведущая в подземную часть склепа.

Руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов назвал склеп семейства Кноп уникальным памятником начала ХХ века.

Ранее «Радио 1» сообщало, что водонапорную башню железнодорожной станции Мытищи в Московской области признали объектом культурного наследия регионального значения.

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