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В Удмуртии впервые проведут «Оружейный диктант»

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«Оружейный диктант» впервые состоится в Удмуртии, заявила заместитель председателя совета регионального отделения «Движения первых» республики Ольга Лихачёва.
В Удмуртии впервые проведут «Оружейный диктант»
  • Gettyimages.ru
  • © Chinnapong

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Диктант будет организован в формате теста из 47 вопросов.

«Вопросы разные по степени сложности. Мы планируем, что займёт написание диктанта у ребят 45 минут — это школьный урок. И ещё один школьный урок для того, чтобы проверить диктант, — это еще одна фишка, потому что будет доступна взаимная самопроверка», — сказала Лихачёва.

Акция состоится 19 сентября. В онлайн-формате тест будет открыт в течение недели.

Ранее сообщалось, что «Цифровой диктант» пройдёт с 29 сентября по 15 октября.

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