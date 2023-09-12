В Удмуртии впервые проведут «Оружейный диктант»

«Оружейный диктант» впервые состоится в Удмуртии, заявила заместитель председателя совета регионального отделения «Движения первых» республики Ольга Лихачёва.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Диктант будет организован в формате теста из 47 вопросов.

«Вопросы разные по степени сложности. Мы планируем, что займёт написание диктанта у ребят 45 минут — это школьный урок. И ещё один школьный урок для того, чтобы проверить диктант, — это еще одна фишка, потому что будет доступна взаимная самопроверка», — сказала Лихачёва.

Акция состоится 19 сентября. В онлайн-формате тест будет открыт в течение недели.

Ранее сообщалось, что «Цифровой диктант» пройдёт с 29 сентября по 15 октября.