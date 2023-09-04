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«Цифровой диктант» пройдёт с 29 сентября по 15 октября

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Акция «Цифровой диктант» будет проходить с 29 сентября по 15 октября. В ней примут участие жители всех регионов России.
«Цифровой диктант» пройдёт с 29 сентября по 15 октября
  • Gettyimages.ru
  • © gong hangxu

Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Казалось бы, уровень цифровой грамотности граждан должен только расти, ведь все пользуются гаджетами и цифровыми сервисами. Но технологии быстро развиваются, появляются новые цифровые угрозы, поэтому мы видим большую востребованность этой акции», — заявил директор РАЭК, организатор и идеолог акции Сергей Гребенников.

По его словам, итогом станет общий Индекс цифровой грамотности россиян.

Тесты разработаны с учётом разных возрастных категорий. Каждое тестирование состоит из четырёх смысловых блоков.

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