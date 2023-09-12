На казанской телебашне включат тематическую подсветку в честь Дня программиста
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Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу регионального Минцифры.
На башне представят архитектурно-художественную подсветку с логотипом Года цифровизации, который был объявлен в республике в 2022 году.
Шоу со светодинамическими эффектами можно будет увидеть с 19:00 до 23:00.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в День знаний зажгли осеннюю тематическую подсветку на телебашне.