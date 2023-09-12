Узнать больше

На казанской телебашне включат тематическую подсветку в честь Дня программиста

Короткая ссылка
На казанской телебашне в среду, 13 сентября, включат тематическую подсветку, приуроченную ко Дню программиста.
На казанской телебашне включат тематическую подсветку в честь Дня программиста
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу регионального Минцифры.

На башне представят архитектурно-художественную подсветку с логотипом Года цифровизации, который был объявлен в республике в 2022 году.

Шоу со светодинамическими эффектами можно будет увидеть с 19:00 до 23:00.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в День знаний зажгли осеннюю тематическую подсветку на телебашне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить