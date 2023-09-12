На Ямале запускают проект по защите редких северных птиц

В Ямало-Ненецком автономном округе запускают проект «Заповедный Ямал. Птицы Арктики».

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Соответствующий документ подписали председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, руководители округа и «Газпрома».

«Инициатором проекта стала компания «Газпром добыча Ямбург». Его цель — сохранение и увеличение популяции редких птиц на Тазовском полуострове — сапсана, кречета, краснозобой казарки и пискульки», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае фотоловушка зафиксировала тропу тропических харз.