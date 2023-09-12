Узнать больше

На Ямале запускают проект по защите редких северных птиц

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе запускают проект «Заповедный Ямал. Птицы Арктики».
На Ямале запускают проект по защите редких северных птиц
  • Gettyimages.ru
  • © Jrleyland

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Соответствующий документ подписали председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, руководители округа и «Газпрома».

«Инициатором проекта стала компания «Газпром добыча Ямбург». Его цель — сохранение и увеличение популяции редких птиц на Тазовском полуострове — сапсана, кречета, краснозобой казарки и пискульки», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае фотоловушка зафиксировала тропу тропических харз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить