На Ямале запускают проект по защите редких северных птиц
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.
Соответствующий документ подписали председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, руководители округа и «Газпрома».
«Инициатором проекта стала компания «Газпром добыча Ямбург». Его цель — сохранение и увеличение популяции редких птиц на Тазовском полуострове — сапсана, кречета, краснозобой казарки и пискульки», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае фотоловушка зафиксировала тропу тропических харз.