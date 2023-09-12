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Кузюров заявил о начале двухмесячника по очистке лесов от мусора в Татарстане

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Министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров на брифинге в кабмине заявил о начале двухмесячника по очистке лесов от мусора в республике.
Кузюров заявил о начале двухмесячника по очистке лесов от мусора в Татарстане
  • Gettyimages.ru
  • © Esther Derksen

Об этом сообщает inkazan.ru.

В республике с 11 сентября по 11 ноября пройдёт акция «Чистые леса Татарстана», в рамках которой лесные территории очистят от твёрдых коммунальных отходов, сухостоя и валежника.

Также Кузюров сообщил, что леса из-за засушливого лета не пострадали, передаёт «Реальное время».

«Состояние лесов от засушливого лета, я считаю, не пострадало. Были локальные осадки, перепадали. Но надо сказать, что пострадали наши питомники, потому что на открытом грунте мы выращиваем наши будущие сеянцы», — отметил министр.

Ранее Кузюров заявил, что из федерального бюджета направили 96,197 млн рублей на восстановление республиканского лесного фонда в 2023 году по национальному проекту «Сохранение лесов».

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