Татарстан получил более 96 млн рублей на восстановление лесов в 2023 году

Министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров на брифинге в кабмине региона заявил, что из федерального бюджета направили 96,197 млн рублей на восстановление республиканского лесного фонда в 2023 году по национальному проекту «Сохранение лесов».

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Об этом пишет «Реальное время». «Данные средства были направлены на проведение работ по лесовосстановлению, формированию запасов семян, лесных растений, закупку лесопожарной, лесокультурной техники и оборудования», — уточнил министр. По словам Кузюрова, на лесовосстановление Татарстан направил 94 млн рублей, на формирование запасов семян — 844 тыс. рублей, на закупку техники и оборудования — 1,3 млн рублей. Ранее профессор института прикладной экологии, эколог Павел Сухонин рассказал, что лесопосадки в местах природных пожаров способствуют более быстрому восстановлению лесов.