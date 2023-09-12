Татарстан получил более 96 млн рублей на восстановление лесов в 2023 году
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Об этом пишет «Реальное время».
«Данные средства были направлены на проведение работ по лесовосстановлению, формированию запасов семян, лесных растений, закупку лесопожарной, лесокультурной техники и оборудования», — уточнил министр.
По словам Кузюрова, на лесовосстановление Татарстан направил 94 млн рублей, на формирование запасов семян — 844 тыс. рублей, на закупку техники и оборудования — 1,3 млн рублей.
Ранее профессор института прикладной экологии, эколог Павел Сухонин рассказал, что лесопосадки в местах природных пожаров способствуют более быстрому восстановлению лесов.