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Абрамченко заявила, что в 2023 году нацпарки посетили 10 млн человек

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Вице-премьер Виктория Абрамченко на оперативном совещании председателя правительства заявила, что за восемь месяцев 2023 года особо охраняемые природные территории посетили 10 млн человек.
Абрамченко заявила, что в 2023 году нацпарки посетили 10 млн человек
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360».

По словам Абрамченко, самыми популярными нацпарками стали Кисловодский и Сочинский национальные парки, Куршская коса, «Красноярские Столбы», а также национальный парк «Приэльбрусье».

Вице-премьер также добавила, что государство должно обеспечить надёжную защиту природных комплексов страны и минимизировать антропогенную нагрузку.

Ранее сообщалось, что в Московской области утвердили границы охранных зон двух особо охраняемых природных территорий областного значения.

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