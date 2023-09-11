Абрамченко заявила, что в 2023 году нацпарки посетили 10 млн человек
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360».
По словам Абрамченко, самыми популярными нацпарками стали Кисловодский и Сочинский национальные парки, Куршская коса, «Красноярские Столбы», а также национальный парк «Приэльбрусье».
Вице-премьер также добавила, что государство должно обеспечить надёжную защиту природных комплексов страны и минимизировать антропогенную нагрузку.
Ранее сообщалось, что в Московской области утвердили границы охранных зон двух особо охраняемых природных территорий областного значения.