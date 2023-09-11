Абрамченко заявила, что в 2023 году нацпарки посетили 10 млн человек

Вице-премьер Виктория Абрамченко на оперативном совещании председателя правительства заявила, что за восемь месяцев 2023 года особо охраняемые природные территории посетили 10 млн человек.

РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360». По словам Абрамченко, самыми популярными нацпарками стали Кисловодский и Сочинский национальные парки, Куршская коса, «Красноярские Столбы», а также национальный парк «Приэльбрусье». Вице-премьер также добавила, что государство должно обеспечить надёжную защиту природных комплексов страны и минимизировать антропогенную нагрузку. Ранее сообщалось, что в Московской области утвердили границы охранных зон двух особо охраняемых природных территорий областного значения.