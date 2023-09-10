Узнать больше

Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на предстоящей рабочей неделе.
Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе
  • РИА Новости

По словам синоптика, над московским регионом стоит область повышенного давления.

«Если раньше температура была ниже нормы, то сегодня уже выше нормы. И вся неделя (последующая. — RT) будет на полтора-два градуса выше нормы. До четверга включительно будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 2—7 м/с. Ночи в течение недели за счёт малой облачности будут прохладные, +7...+9 °C. Самая холодная ночь на неделе в среду — +5...+10 °C. Днём в понедельник и вторник +21...+23 °C, в среду и четверг +18...+23 °C. В пятницу подойдёт очередной холодный фронт, который даст облачность и дождь. Но температура особо не изменится. Ночью +7...+12 °C, а днём +16...+21 °C», — рассказал Цыганков.

По его предварительному прогнозу, в субботу будет облачно и без осадков, дневная температура ожидается в пределах +14...+19 °C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве с 9 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить