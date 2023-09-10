Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на предстоящей рабочей неделе.

По словам синоптика, над московским регионом стоит область повышенного давления.

«Если раньше температура была ниже нормы, то сегодня уже выше нормы. И вся неделя (последующая. — RT) будет на полтора-два градуса выше нормы. До четверга включительно будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 2—7 м/с. Ночи в течение недели за счёт малой облачности будут прохладные, +7...+9 °C. Самая холодная ночь на неделе в среду — +5...+10 °C. Днём в понедельник и вторник +21...+23 °C, в среду и четверг +18...+23 °C. В пятницу подойдёт очередной холодный фронт, который даст облачность и дождь. Но температура особо не изменится. Ночью +7...+12 °C, а днём +16...+21 °C», — рассказал Цыганков.

По его предварительному прогнозу, в субботу будет облачно и без осадков, дневная температура ожидается в пределах +14...+19 °C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве с 9 сентября.