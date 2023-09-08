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Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве с 9 сентября

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о предстоящей погоде в Москве.
Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве с 9 сентября
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

В интервью НСН Вильфанд заявил, что днём 8 сентября ожидается +18 °С, а в воскресенье температура поднимется на один-два градуса.

С понедельника, 11 сентября, температура воздуха достигнет +20 °С, к середине недели ожидается +20...+25 °С.

«Это на четыре градуса выше нормы, и такая погода продержится как минимум до четверга», — заключил синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что ночь с 8 на 9 сентября может стать одной из самых прохладных после летнего сезона в Москве.

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