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Нутрициолог Тодорова посоветовала есть больше рыбы осенью

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Нутрициолог Анастасия Тодорова дала рекомендации по питанию в осенний период.
Нутрициолог Тодорова посоветовала есть больше рыбы осенью
  • Gettyimages.ru
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В беседе с rostovgazeta.ru эксперт посоветовала сократить употребление жирной, солёной и жареной пищи, которая перегружает организм и вызывает ощущение утомления.

«Лучше добавить больше рыбы, богатой омега-3. Этот элемент признан естественным антидепрессантом. Больше всего его содержится в жирной морской рыбе», — сказала она.

Кроме того, рекомендуется употреблять тыкву, помидоры, хурму, болгарский перец, свёклу, морковь. Также Тодорова посоветовала пить какао или есть шоколад.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

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