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В Курганской области ожидается усиление ветра до 17 м/с 9 сентября

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В Курганской области ожидается ветреная погода в ближайшие дни.
В Курганской области ожидается усиление ветра до 17 м/с 9 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ГУ МЧС России.

В субботу, 9 сентября, порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Жителям советуют не оставлять детей без присмотра. Также рекомендуется закрыть форточки и окна. В ветреную погоду нежелательно находиться рядом с оборванными проводами и старыми деревьями.

Ранее в региональном главке МЧС предупредили жителей Удмуртии об ухудшении погодных условий на территории республики в субботу, 9 сентября.

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