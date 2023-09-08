В Курганской области ожидается усиление ветра до 17 м/с 9 сентября

В Курганской области ожидается ветреная погода в ближайшие дни.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ГУ МЧС России.

В субботу, 9 сентября, порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Жителям советуют не оставлять детей без присмотра. Также рекомендуется закрыть форточки и окна. В ветреную погоду нежелательно находиться рядом с оборванными проводами и старыми деревьями.

Ранее в региональном главке МЧС предупредили жителей Удмуртии об ухудшении погодных условий на территории республики в субботу, 9 сентября.