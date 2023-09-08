Зоопсихолог Волков: домашнему животному нужно помочь в случае развода хозяев

Зоопсихолог Мирослав Волков рассказал, как делить общих питомцев в случае бракоразводного процесса.

«Нужно разбираться, насколько животное было привязано к одному из владельцев, кто из них проводил больше времени с питомцем, и уже тогда решать, кому его оставить», — поделился специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, многое зависит от характера питомца: в некоторых случаях животное может скучать по одному из владельцев, а в некоторых — ему всё равно, с кем и где жить.

Тем не менее животному можно помочь пережить момент расставания хозяев. Для этого Волков посоветовал завести на новом месте ещё одного питомца в качестве напарника. Если это собака, то можно просто чаще выгуливать её в компании других собак.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предложил владельцам собак в летнее время чаще гулять.