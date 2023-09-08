Синоптик Ильин спрогнозировал тёплые выходные в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в Москве и Московской области в эти выходные.

По словам синоптика, в Москве заканчивается период похолодания и в регион возвращается тепло.

«Завтра в Москве ожидается погода облачная, с прояснениями, без осадков. По области местами на востоке, на юго-востоке может пройти небольшой дождь. Температура днём в Москве +18...+20 °С, ночью до +5...+7 °С. В Московской области будет +15...+20 °С», — поделился Ильин.

По его словам, в воскресенье также ожидается облачная погода, с прояснениями.

«Ночью в Москве +7...+9 °С, в центре столицы +10...+12 °С. Днём воздух прогреется до +20...+22 °С. Это на два градуса выше климатической нормы. В области ночью +5...+10 °С, днём +17...22 °С. Ветер северный 3—8 м/с», — заключил он.

Ранее руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин сообщил, что празднование Дня города в Москве в субботу и воскресенье, 9 и 10 сентября, пройдёт без дождей.