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Потомки Александра Пушкина посетят Татарстан 9 и 10 сентября

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Потомки Александра Пушкина Елена Сабурова и Светлана Рощина посетят Татарстан 9 и 10 сентября. Визит приурочен к 190-летию пребывания поэта в Казани, а также Году педагога и наставника.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Так, состоится встреча с министром образования и науки республики Ильсуром Хадиуллиным, возложение цветов к памятнику Пушкина у театра Мусы Джалиля, а также посещение Казанского Кремля.

Кроме того, потомки поэта посетят лицей имени Пушкина в Зеленодольске, встретятся с лицеистами, педагогами и родителями, пройдут Пушкинской тропой 1833 года.

Ранее сообщалось, что в Большом Болдине (Нижегородская область) музей-заповедник А.С. Пушкина закрыл для посещения усадебный парк до 30 сентября в связи с подготовкой к юбилею поэта. В 2024 году будет отмечаться 225-летие со дня рождения Пушкина.

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