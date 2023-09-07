Потомки Александра Пушкина посетят Татарстан 9 и 10 сентября
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
Так, состоится встреча с министром образования и науки республики Ильсуром Хадиуллиным, возложение цветов к памятнику Пушкина у театра Мусы Джалиля, а также посещение Казанского Кремля.
Кроме того, потомки поэта посетят лицей имени Пушкина в Зеленодольске, встретятся с лицеистами, педагогами и родителями, пройдут Пушкинской тропой 1833 года.
Ранее сообщалось, что в Большом Болдине (Нижегородская область) музей-заповедник А.С. Пушкина закрыл для посещения усадебный парк до 30 сентября в связи с подготовкой к юбилею поэта. В 2024 году будет отмечаться 225-летие со дня рождения Пушкина.