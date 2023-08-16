В Большом Болдине закрыли для посещения усадебный парк до 30 сентября

В Большом Болдине (Нижегородская область) музей-заповедник А.С. Пушкина закрыл для посещения усадебный парк до 30 сентября в связи с подготовкой к юбилею поэта. В 2024 году будет отмечаться 225-летие со дня рождения Пушкина.

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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Министерство культуры Нижегородской области. «Работы по подготовке музея к юбилею поэта сейчас приобрели масштабный характер, на территории музея работает техника, поэтому потребовалось закрытие отдельных объектов и территорий музея», — объяснила директор музея-заповедника «Болдино» Нина Жиркова. Так, например, закрыли Музей сказок, а также Музей литературных героев «Повестей Белкина» во Львовке. Ранее сообщалось, что в Можге памятную доску открыли в честь 100-летия со дня рождения удмуртского поэта Николая Байтерякова.