В сети опубликован трейлер фильма «Тёща» с Харламовым и Гузеевой
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- © Pravda Komsomolskaya
Ролик опубликован на YouTube-странице кинокомпании «Централ Партнершип».
Сюжет вращается вокруг «железной леди» Ольги Николаевны, привыкшей брать всё в свои руки: и на работе, и дома, и в семейной жизни своей дочери. Женщину не устраивает её зять, в адрес которого она нещадно бросает колкие шутки-упрёки. Однажды на семейном празднике происходит неминуемое.
В ленте также сыграли Марк Богатырёв, Александр Лыков, Никита Тарасов и другие.
Режиссёром проекта выступил Аскар Узабаев, который написал и сценарий вместе c Сауле Юсуповой, Маргаритой Родиной и Ерзиёй Ертлес.
Ранее в сети появился тизер нового мультфильма Хаяо Миядзаки.