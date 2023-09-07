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В сети опубликован трейлер фильма «Тёща» с Харламовым и Гузеевой

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В сети вышел тизерный трейлер комедийной ленты «Тёща», где центральные роли исполнили Лариса Гузеева, Гарик Харламов и Настасья Самбурская.
В сети опубликован трейлер фильма «Тёща» с Харламовым и Гузеевой
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya

Ролик опубликован на YouTube-странице кинокомпании «Централ Партнершип».

Сюжет вращается вокруг «железной леди» Ольги Николаевны, привыкшей брать всё в свои руки: и на работе, и дома, и в семейной жизни своей дочери. Женщину не устраивает её зять, в адрес которого она нещадно бросает колкие шутки-упрёки. Однажды на семейном празднике происходит неминуемое.

В ленте также сыграли Марк Богатырёв, Александр Лыков, Никита Тарасов и другие.

Режиссёром проекта выступил Аскар Узабаев, который написал и сценарий вместе c Сауле Юсуповой, Маргаритой Родиной и Ерзиёй Ертлес.

Ранее в сети появился тизер нового мультфильма Хаяо Миядзаки.

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