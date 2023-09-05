Певица Нюша рассказала о возвращении на сцену

Певица Нюша (Анна Шурочкина) прокомментировала своё возвращение на сцену. Сольный концерт артистки состоится 7 сентября в Москве.

«Не так уж сильно я отклонилась от рабочего процесса. Это был вынужденный отдых, потому что параллельно я восстанавливала форму после вторых родов. Мне нужно было время», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам певицы, она быстро включилась во все привычные процессы.

Как отметила артистка, её новое духовное состояние отразится в обновлённой программе.

«Там будет совершенно другая хореография. И новый творческий взгляд в первую очередь. Все известные хиты тоже прозвучат, ведь они все являются неотъемлемой частью моей истории», — добавила она.

Ранее сообщалось, что победители музыкального конкурса «Нашествие» отправятся на гастроли 4—21 октября.