Узнать больше

Певица Нюша рассказала о возвращении на сцену

Короткая ссылка
Певица Нюша (Анна Шурочкина) прокомментировала своё возвращение на сцену. Сольный концерт артистки состоится 7 сентября в Москве.
Певица Нюша рассказала о возвращении на сцену
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Не так уж сильно я отклонилась от рабочего процесса. Это был вынужденный отдых, потому что параллельно я восстанавливала форму после вторых родов. Мне нужно было время», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам певицы, она быстро включилась во все привычные процессы.

Как отметила артистка, её новое духовное состояние отразится в обновлённой программе.

«Там будет совершенно другая хореография. И новый творческий взгляд в первую очередь. Все известные хиты тоже прозвучат, ведь они все являются неотъемлемой частью моей истории», — добавила она.

Ранее сообщалось, что победители музыкального конкурса «Нашествие» отправятся на гастроли 4—21 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить