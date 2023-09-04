Победители музыкального конкурса «Нашествие» отправятся на гастроли 4—21 октября

Победители Всероссийского музыкального конкурса «Нашествие: Молодые ветра» — Маргарита Нащёкина, «Ширли Мырли», Саша Балог, TOBE и Кроу — отправятся на гастроли с 4 по 21 октября.

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Об этом сообщает НСН. Концерты победителей состоятся в Красноярске, Владивостоке, Екатеринбурге, Липецке, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Феодосии. По словам председателя жюри, программного директора «Наше Радио» Игоря Панькова, данные концерты — это главная фишка конкурса. «Мало назвать лучших, надо показать их всей стране, познакомить со зрителями, придать гастрольный импульс молодому дарованию», — объяснил он. Ранее сообщалось, что международный конкурс классической музыки «Симфония Ямала» состоится в феврале 2024 года.