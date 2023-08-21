Международный конкурс «Симфония Ямала» пройдёт в феврале 2024 года
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.
«У нас в стране есть хорошие конкурсы. Главный, конечно, конкурс имени Чайковского. Но, мне кажется, нам нужно создавать больше таких площадок в национальном масштабе», — заявил губернатор Дмитрий Артюхов.
Худруком конкурса стал пианист Дмитрий Мацуев. В жюри вошли 12 музыкантов.
Для конкурсантов предусмотрено три номинации — «Фортепиано», «Скрипка» и «Виолончель».
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге с 3 по 4 ноября пройдёт Всероссийский конкурс «Русская песня — 2023» в рамках проекта «Русский марафон».