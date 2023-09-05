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Актриса Немоляева назвала безумием слова украинского актёра Талашко о Донбассе

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Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала безумием слова народного артиста Украины Владимира Талашко о жителях Донбасса.
Актриса Немоляева назвала безумием слова украинского актёра Талашко о Донбассе
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

Как сообщают «Аргументы и Факты», украинский актёр назвал жителей Донбасса «уголовниками» и «безграмотным быдлом».

«Талашко всё время работал в России. А сейчас он такое творит и говорит о людях Донбасса», — сказала Немоляева.

Актриса отметила, что Талашко будет платить за свои греховные слова.

«Это безумие — то, что они говорят. Ну что тут ещё добавить? Просто безумие», — добавила Немоляева.

В ноябре 2021 года Талашко, известный по картинам «В бой идут одни «старики» и «Батальоны просят огня», уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения, где преподавал более 40 лет.

По данным СМИ, 75-летний Талашко ушёл из университета по состоянию здоровья. Ранее несколько актрис заявили, что подверглись сексуальным домогательствам с его стороны. Талашко все обвинения отрицает.

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