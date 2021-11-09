«По собственному желанию»: актёр Владимир Талашко уволился из вуза на фоне обвинений в домогательствах

Украинский актёр Владимир Талашко, известный по картинам «В бой идут одни «старики» и «Батальоны просят огня», уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения, где преподавал более 40 лет. Актриса Виктория Муштей назвала произошедшее «прецедентом официального расследования харассмента в творческом вузе и успешной его развязкой». По данным СМИ, 75-летний Талашко ушёл из университета по состоянию здоровья. Ранее несколько актрис заявили, что подверглись сексуальным домогательствам с его стороны. Талашко все обвинения отрицает.

В понедельник, 8 ноября, стало известно, что украинский актёр Владимир Талашко («В бой идут одни «старики», «Батальоны просят огня») ушёл из Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, где преподавал более 40 лет. По данным УНИАН, артист уволился по собственному желанию, а причиной увольнения 75-летнего Талашко стало состояние его здоровья. В социальных сетях событие связывают с недавними обвинениями актёра в сексуальных домогательствах.

В августе 2021-го украинский сценарист Богдан Панкрухин опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором в том числе представил две истории выпускниц университета им. Карпенко-Карого. По словам девушек, на тот момент только планировавших поступать в вуз, Талашко предлагал им свою помощь в подготовке к экзаменам, привозил к себе домой «для репетиций», а там принуждал раздеваться и трогал. Одну из абитуриенток преподаватель якобы склонял к сексу.

По словам Богдана Панкрухина, с жалобами на артиста ему писали многие.

«Талашко постоянно позволяет себе домогаться не только студенток, но и абитуриенток, которые окончили школу и пришли поступать. Делает он это уже на протяжении более 20 лет и работает практически по одной схеме», — пишет Панкрухин.

Он также заявил, что, когда он собирал эту информацию, ему присылали «небольшие угрозы» и обвинения в клевете.

«Дорогие друзья, если с вами этого не случалось или вы не были свидетелем того, о чём я написал, то это не значит, что этого не было вообще. Я прекрасно понимаю важность мастера в жизни каждого молодого актёра, но правда гораздо важнее», — утверждает сценарист.

Панкрухин призвал вуз обратить внимание на жалобы в адрес артиста и заявил, что в противном случае руководство организации станет «соучастниками преступлений».

© Кадр из фильма «В бой идут одни «старики»

Вскоре и. о. ректора университета Галина Миленькая сообщила о решении вуза отстранить Владимира Талашко от работы с 1 сентября. На ситуацию отреагировало Министерство культуры Украины, было инициировно служебное расследование в отношении выдвинутых обвинений.

Позднее актриса Анастасия Вергелес вспомнила в интервью Радио НВ о своём негативном опыте общения с Владимиром Талашко и рассказала, что вместе с другими студентками пожаловалась на педагога в деканат и потребовала замены мастера.

«Мы имели долгий разговор, и нам объяснили, что предыдущий курс писал заявление, но это ни к чему не привело, что мы не первые и не последние. У него есть «крыша», так что это ни к чему хорошему не приведёт: вас просто выгонят из университета», — утверждает Вергелес.

Сам Талашко отрицает все обвинения. «Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было», — заявил артист телеканалу 1+1.

По словам журналистов, в университете на запрос ответили, что до руководства дошли слухи, связанные с поведением Владимира Талашко, однако официальных жалоб не поступало.

Известие об увольнении Талашко прокомментировала актриса Виктория Муштей, ранее высказавшаяся как пострадавшая. Она назвала произошедшее «прецедентом официального расследования харассмента в творческом вузе и успешной его развязкой» и отметила, что этот случай станет «примером другим педагогам, злоупотребляющим своей властью».

В то же время Муштей сообщила, что 30 августа связалась с университетом им. Карпенко-Карого и выразила готовность предоставить контакты девушек, обвиняющих Владимира Талашко в домогательствах, и в целом сотрудничать с ответственной за расследование группой. Актриса не получила ответа на своё обращение. По её словам, запрос также подавал адвокат Владислав Белоцкий. Ему сообщили, что расследовательская группа приняла информацию к сведению и продолжает свою работу до 31 декабря.

«Это банальное желание затянуть процесс и по-тихому замять вопрос», — считает Муштей.

Владимир Талашко с детства занимался творчеством и участвовал в школьной самодеятельности. После школы он учился в Донецке в горном техникуме, а позднее окончил институт им. Карпенко-Карого. В конце 1960-х Талашко дебютировал в кино. Широкую известность ему принесла роль старшего лейтенанта Скворцова в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни «старики» (1974). За свою карьеру актёр принял участие в съёмках более 50 кино- и телевизионных проектов. В 2002 году он стал народным артистом Украины.