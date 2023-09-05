В Тобольске 6 сентября будут звучать песни Юрия Шатунова в честь юбилея певца

В Тобольске 6 сентября с 10:00 до 21:00 будут звучать песни Юрия Шатунова в честь 50-летия со дня рождения певца.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на администрацию города.

В мэрии сообщили, что данное предложение было обнаружено в ходе мониторинга социальных сетей.

На данный момент комитет по культуре готовит репертуар песен Шатунова.

Ранее сообщалось, что личные вещи композитора и создателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова передадут в Музей истории Оренбурга в преддверии 50-летия со дня рождения Юрия Шатунова.