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В Тобольске 6 сентября будут звучать песни Юрия Шатунова в честь юбилея певца

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В Тобольске 6 сентября с 10:00 до 21:00 будут звучать песни Юрия Шатунова в честь 50-летия со дня рождения певца.
В Тобольске 6 сентября будут звучать песни Юрия Шатунова в честь юбилея певца
  • Legion-Media
  • © Usoev Gennady

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на администрацию города.

В мэрии сообщили, что данное предложение было обнаружено в ходе мониторинга социальных сетей.

На данный момент комитет по культуре готовит репертуар песен Шатунова.

Ранее сообщалось, что личные вещи композитора и создателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова передадут в Музей истории Оренбурга в преддверии 50-летия со дня рождения Юрия Шатунова.

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