Личные вещи композитора Сергея Кузнецова передадут в Музей истории Оренбурга

Личные вещи композитора и создателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова передадут в Музей истории Оренбурга в преддверии 50-летия со дня рождения Юрия Шатунова.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное Минкультуры.

Так, в музее появится костюм Кузнецова, в котором он дал вместе с Шатуновым свой последний концерт в Оренбурге 15 февраля 2022 года.

Личные вещи передаст музею учредитель благотворительного фонда «Белые розы» Оксана Масягутова.

Ранее сообщалось, что в посольстве России в США состоялся праздничный вечер, посвящённый творчеству Сергея Рахманинова, к 150-летию со дня рождения композитора.