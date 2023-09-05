Личные вещи композитора Сергея Кузнецова передадут в Музей истории Оренбурга
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное Минкультуры.
Так, в музее появится костюм Кузнецова, в котором он дал вместе с Шатуновым свой последний концерт в Оренбурге 15 февраля 2022 года.
Личные вещи передаст музею учредитель благотворительного фонда «Белые розы» Оксана Масягутова.
Ранее сообщалось, что в посольстве России в США состоялся праздничный вечер, посвящённый творчеству Сергея Рахманинова, к 150-летию со дня рождения композитора.