В Петербурге Дворцовый мост разведут под музыку военных лет 8—10 сентября
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Об этом информирует «Петербургский дневник».
Таким образом в городе уже сейчас начинают подготовку к важной исторической дате — 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которую будут отмечать в 2024 году.
В трек-лист вошли песенные мелодии и музыка военных лет: фрагменты первой части Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича, архивные записи Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко, Ансамбля песни и пляски Советской армии им. А.В. Александрова, инструментальные версии песен «На безымянной высоте», «Три танкиста», «Прощание славянки», «Синий платочек».
Завершит трек-лист песня «Священная война», написанная в июне 1941 года.
Ранее сообщалось, что в Бельском округе Тверской области прошли мероприятия в честь Дня памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Центральным событием стал митинг-реквием в деревне Плоское.