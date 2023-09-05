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В Петербурге Дворцовый мост разведут под музыку военных лет 8—10 сентября

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В Санкт-Петербурге в ночь с 8 на 9 сентября и с 9 на 10 сентября во время разведения Дворцового моста прозвучат музыкальные произведения из архивных записей, в том числе военных лет, в рамках звукового шоу «Поющие мосты».
В Петербурге Дворцовый мост разведут под музыку военных лет 8—10 сентября
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом информирует «Петербургский дневник».

Таким образом в городе уже сейчас начинают подготовку к важной исторической дате — 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которую будут отмечать в 2024 году.

В трек-лист вошли песенные мелодии и музыка военных лет: фрагменты первой части Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича, архивные записи Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко, Ансамбля песни и пляски Советской армии им. А.В. Александрова, инструментальные версии песен «На безымянной высоте», «Три танкиста», «Прощание славянки», «Синий платочек».

Завершит трек-лист песня «Священная война», написанная в июне 1941 года.

Ранее сообщалось, что в Бельском округе Тверской области прошли мероприятия в честь Дня памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Центральным событием стал митинг-реквием в деревне Плоское.

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